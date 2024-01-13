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Холанд вернётся в общую группу «Манчестер Сити» до конца января

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Эрлинга Холанда.
Холанд вернётся в общую группу «Манчестер Сити» до конца января
  • globallookpress.com
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency

«С Холандом всё в порядке, однако есть небольшая проблема. Врачи решили прекратить лечение на неделю и возобновить его, возможно, в Абу-Даби», – приводит слова Гвардиолы сайт «горожан».

Тренер заявил, что 23-летний норвежец будет готов к концу января. 

«Трещина в кости Эрлинга немного больше, чем мы думали изначально. Ей нужно время, чтобы срастись», — сказал он.

В нынешнем сезоне нападающий забил 19 голов и отдал пять голевых передач в 22 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Холанд перейдёт из «Манчестер Сити» в «Барселону».

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