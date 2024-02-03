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Кот-д'Ивуар обыграл Мали и вышел в 1/2 финала Кубка Африки по футболу

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Сборная Кот-д'Ивуара в меньшинстве одержала волевую победу в четвертьфинальном матче домашнего Кубка африканских наций по футболу 2023 года с командой Мали.
Кот-д'Ивуар обыграл Мали и вышел в 1/2 финала Кубка Африки по футболу
  • Gettyimages.ru
  • © Stringer/Anadolu

Игра на стадионе в городе Буаке завершилась со счётом 2:1 в пользу «слонов».

В составе победителей мячи забили Симон Адингра (90-я минута), Умар Диаките (122-я). Хозяева турнира доигрывали встречу в меньшинстве после удаления в концовке первого тайма Одилона Коссуну (43-я).

У проигравших отличился Нене Доржеле (71-я).

После победного гола перед финальным свистком обоюдное удаление получили Хамари Траоре и Умар Диаките.

В матче 1/2 финала Кот-д'Ивуар встретится с ДР Конго 7 февраля на Национальном стадионе в Абиджане.

Ранее сообщалось, что Нигерия победила Анголу и вышла в полуфинал Кубка Африки.



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