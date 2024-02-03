Кот-д'Ивуар обыграл Мали и вышел в 1/2 финала Кубка Африки по футболу
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Игра на стадионе в городе Буаке завершилась со счётом 2:1 в пользу «слонов».
В составе победителей мячи забили Симон Адингра (90-я минута), Умар Диаките (122-я). Хозяева турнира доигрывали встречу в меньшинстве после удаления в концовке первого тайма Одилона Коссуну (43-я).
У проигравших отличился Нене Доржеле (71-я).
После победного гола перед финальным свистком обоюдное удаление получили Хамари Траоре и Умар Диаките.
В матче 1/2 финала Кот-д'Ивуар встретится с ДР Конго 7 февраля на Национальном стадионе в Абиджане.
Ранее сообщалось, что Нигерия победила Анголу и вышла в полуфинал Кубка Африки.