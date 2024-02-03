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Катар победил Узбекистан и вышел в полуфинал Кубка Азии по футболу

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Сборная Катара одержала победу над командой Узбекистана в четвертьфинале Кубка Азии по футболу.
Катар победил Узбекистан и вышел в полуфинал Кубка Азии по футболу
  • Gettyimages.ru

Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1. Сильнее в серии пенальти оказались футболисты Катара — 3-2.

Счёт в матче на 27-й минуте открыл игрок узбекистанской команды Уткир Юсупов, отметившись автоголом. Одилжон Хамробеков вернул равенство в игре, забив на 59-й минуте.

Таким образом, в полуфинале Кубка Азии катарские футболисты сыграют с командой Ирана.

Ранее сообщалось, что Иран победил Японию и пробился в полуфинал Кубка Азии по футболу.

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