Иран победил Японию и пробился в полуфинал Кубка Азии по футболу

Сборная Ирана одержала победу над командой Японии в матче 1/4 финала Кубка Азии по футболу 2023 года.

Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар).

На 28-й минуте забил полузащитник японской команды Хидемаса Морита.

На 55-й минуте счёт сравнял нападающий иранской сборной Мохаммад Мохеби.

А на шестой компенсированной к основному времени минуте победный гол с пенальти забил хавбек Алиреза Джаханбакш.

Таким образом, Иран прошёл в полуфинал турнира, где сыграет с победителем игры между сборными Узбекистана и Катара.

Ранее сообщалось, что Иордания обыграла Таджикистан и вышла в полуфинал Кубка Азии по футболу.