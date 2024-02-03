Иран победил Японию и пробился в полуфинал Кубка Азии по футболу
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Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар).
На 28-й минуте забил полузащитник японской команды Хидемаса Морита.
На 55-й минуте счёт сравнял нападающий иранской сборной Мохаммад Мохеби.
А на шестой компенсированной к основному времени минуте победный гол с пенальти забил хавбек Алиреза Джаханбакш.
Таким образом, Иран прошёл в полуфинал турнира, где сыграет с победителем игры между сборными Узбекистана и Катара.
Ранее сообщалось, что Иордания обыграла Таджикистан и вышла в полуфинал Кубка Азии по футболу.