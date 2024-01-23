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Слуцкий: буду горд, если кто-то из китайских игроков отправится играть в Европу

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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о своей работе в китайском клубе.
Слуцкий: буду горд, если кто-то из китайских игроков отправится играть в Европу
  • РИА Новости

«Моя цель — это не только развитие клуба и достижение с ним титулов. Я буду очень горд, если кто-то из китайских игроков отправится играть в Европу. Здесь для меня очень много вызовов — это и развитие клуба, и азиатская Лига чемпионов, и развитие игроков, и то, как мои идеи будут работать в совершенно другой стране, совершенно другой футбольной культуре», — цитирует Слуцкого РИА Новости.

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера. Последним местом работы 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул по собственному желанию в ноябре 2022 года.

Слуцкий в 2016 году совмещал должности в сборной России и ЦСКА. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы — 2016. Во главе армейского клуба он выиграл три титула чемпиона России.

Ранее Слуцкий высказался о возможном переходе Артёма Дзюбы в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».

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