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Экс-наставник ПСЖ Галтье назвал Слуцкого прекрасным тренером

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Бывший наставник «Пари Сен‑Жермен» француз Кристоф Галтье, ныне возглавляющий катарский «Аль‑Духаиль», высказался о главном тренере китайского «Шанхай Шэньхуа» россиянине Леониде Слуцком.
Экс-наставник ПСЖ Галтье назвал Слуцкого прекрасным тренером
  • © Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Знаю, что Слуцкий — прекрасный тренер, который добился большого успеха», — приводит слова Галтье «Матч ТВ».

Также тренер рассказал о разговоре со Слуцким перед матчем Кубка Равноправия между «Аль‑Духаиль» и «Шанхай Шэньхуа», который завершился победой китайской команды со счётом 1:0.

«Перед матчем мы обсудили футбол в Китае, ведь я играл там в конце 90‑х. Мы поговорили об адаптации и развитии этого вида спорта в стране», — сказал он.

Российский тренер возглавил клуб из Китая 27 декабря.

Ранее сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого обыграл «Аль-Духаиль».

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