Экс-наставник ПСЖ Галтье назвал Слуцкого прекрасным тренером
- © Dmitry Golubovich/Global Look Press
«Знаю, что Слуцкий — прекрасный тренер, который добился большого успеха», — приводит слова Галтье «Матч ТВ».
Также тренер рассказал о разговоре со Слуцким перед матчем Кубка Равноправия между «Аль‑Духаиль» и «Шанхай Шэньхуа», который завершился победой китайской команды со счётом 1:0.
«Перед матчем мы обсудили футбол в Китае, ведь я играл там в конце 90‑х. Мы поговорили об адаптации и развитии этого вида спорта в стране», — сказал он.
Российский тренер возглавил клуб из Китая 27 декабря.
Ранее сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого обыграл «Аль-Духаиль».