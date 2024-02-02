Экс-наставник ПСЖ Галтье назвал Слуцкого прекрасным тренером

Бывший наставник «Пари Сен‑Жермен» француз Кристоф Галтье, ныне возглавляющий катарский «Аль‑Духаиль», высказался о главном тренере китайского «Шанхай Шэньхуа» россиянине Леониде Слуцком.

«Знаю, что Слуцкий — прекрасный тренер, который добился большого успеха», — приводит слова Галтье «Матч ТВ».

Также тренер рассказал о разговоре со Слуцким перед матчем Кубка Равноправия между «Аль‑Духаиль» и «Шанхай Шэньхуа», который завершился победой китайской команды со счётом 1:0.

«Перед матчем мы обсудили футбол в Китае, ведь я играл там в конце 90‑х. Мы поговорили об адаптации и развитии этого вида спорта в стране», — сказал он.

Российский тренер возглавил клуб из Китая 27 декабря.

Ранее сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого обыграл «Аль-Духаиль».