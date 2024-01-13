Непомнящий: Слуцкому будет не очень сложно подстроиться под китайский менталитет

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о назначении Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

«Ему будет не очень сложно. Во-первых, сейчас уровень профессионализма достаточно высок, тем более в таком клубе с историей, как «Шанхай Шэньхуа». И Слуцкий, по-моему, умеет наладить контакт с игроками», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера. Последним местом работы 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул по собственному желанию в ноябре 2022 года.

Слуцкий в 2016 году совмещал должности в сборной России и ЦСКА. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы — 2016. Во главе армейского клуба он выиграл три титула чемпиона России.

Ранее Слуцкий высказался о возможном переходе Артёма Дзюбы в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».