Личка: если «Динамо» хочет участвовать в чемпионской гонке, мы должны обыграть «Зенит»
- Gettyimages.ru
«Всё будет зависеть от результата. Если мы хотим участвовать в гонке за чемпионство, мы должны выиграть. Потом будем смотреть, как будет дальше», — цитирует Личку «Матч ТВ».
Встреча между командами пройдёт 28 апреля. Начало — в 19:15 мск.
После 25 туров РПЛ «Зенит» набрал 50 очков. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. На второй позиции расположился «Краснодар», отстающий на один балл. Тройку лучших замыкает «Динамо» (44).
Ранее сообщалось, что арбитр Павел Кукуян назначен на матч «Динамо» — «Зенит».