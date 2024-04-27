Личка: если «Динамо» хочет участвовать в чемпионской гонке, мы должны обыграть «Зенит»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился эмоциями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом».

«Всё будет зависеть от результата. Если мы хотим участвовать в гонке за чемпионство, мы должны выиграть. Потом будем смотреть, как будет дальше», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Встреча между командами пройдёт 28 апреля. Начало — в 19:15 мск.

После 25 туров РПЛ «Зенит» набрал 50 очков. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. На второй позиции расположился «Краснодар», отстающий на один балл. Тройку лучших замыкает «Динамо» (44).

Ранее сообщалось, что арбитр Павел Кукуян назначен на матч «Динамо» — «Зенит».