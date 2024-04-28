Гол и пас Бонгонды, навес Литвинова и два мяча с угловых: «Спартак» победил «Локомотив» в 26-м туре РПЛ

«Спартак» сломил сопротивление «Локомотива» в 26-м туре чемпионата России по футболу и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. Матч на «Лукойл Арене» завершился со счётом 3:2, а одним из его главных героев стал Тео Бонгонда, который сначала отметился с пенальти, а затем помог Даниилу Хлусевичу реализовать выход один на один. Ещё один мяч у хозяев забил Хесус Медина после идеального навеса Руслана Литвинова, в то время как у железнодорожников отличились вышедшие на замену Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели, преуспевшие при розыгрыше угловых.

После крайне невыразительной игры в дерби с ЦСКА от «Спартака» явно ожидали более яркого выступления в противостоянии с другой московской командой — «Локомотивом». И основания увидеть обилие голов действительно были. Во-первых, весной железнодорожники входили в шестёрку худших в лиге по допущенным ожидаемым голам (xGA), во-вторых, красно-белые не могли рассчитывать сразу на нескольких защитников. Но если к отсутствию Георгия Джикии и Томаша Тавареша все уже привыкли, то дисквалификация Алексиса Дуарте могла стать серьёзной проблемой. Несмотря на критику, парагваец давно стал твёрдым основным и составлял дуэт с Срджаном Бабичем.

Правда, на точечных изменениях в центре обороны Владимир Слишкович не остановился и в общей сложности выпустил в старте шесть новых футболистов по сравнению с предыдущей встречей. На скамейку перекочевали Александр Соболев, Даниил Хлусевич и Даниил Денисов, а с первых минут вышли и Тео Бонгонда, и Руслан Литвинов, хотя последний такой чести не удостаивался с конца марта.

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Серьёзную потерю понёс и «Локомотив», вынужденный обходиться без своего капитана Дмитрия Баринова. Найти равноценную замену такому исполнителю было крайне сложно, поэтому выполнять его функции было доверено сразу двум спортсменам. Пару Артёму Карпукасу в опорной зоне составил номинально центральный защитник Марио Митай, а Евгений Морозов перешёл на его позицию.

Виной ли тому отсутствие важных футболистов, но с первых же минут соперники принялись обстреливать ворота друг друга. Если в предыдущем дерби первого попадания в створ пришлось ждать 80 минут, то на этот раз Илье Лантратову понадобилось продемонстрировать своё мастерство уже на пятой. Роман Зобнин подхватил мяч в штрафной и зарядил в дальний угол, но голкипер выручил. А чуть позднее спасать свою команду пришлось Александру Максименко. И застать его врасплох не удалось ни Сергею Пиняеву, ни Максиму Глушенкову. Кстати, второй мог забивать ещё в самом дебюте, но не воспользовался шикарной передачей одноклубника и выстрелил крайне неточно.

Так или иначе, стартовый спурт не увенчался успехом, а ближе к середине тайма игра успокоилась. «Спартак» плотно взял мяч под свой контроль и принялся осторожно осаждать штрафную «Локомотива», в то время как гости особо не препятствовали этому. Очевидно, они рассчитывали поймать оппонента на контратаке — и чуть было не добились своего на 38-й минуте. Глушенков прорвался по центру, разобрался с двумя оппонентами и отдал на Пиняева, но тот не попал в створ из убойной позиции.

Этот эпизод лишь раззадорил «Спартак», выдавший мощнейший отрезок в концовке тайма. Сначала Манфред Угальде здорово пробил из-за штрафной, заставив Лантратова совершить потрясающий сейв в прыжке. Но спустя пару минут и вратарь был бессилен. Александр Сильянов рукой заблокировал удар Зобнина, а главный арбитр Кирилл Левников сходу указал на точку. К ней подошёл Бонгонда и перехитрил вратаря, забив шестой раз в сезоне РПЛ.

Михаил Галактионов явно не был доволен выступлением своих подопечных и уже в перерыве произвёл первую перестановку — вместо латераля Ильи Самошникова вышел Тимур Сулейманов. И этот ход сработал на 110%, ведь нападающий отличился буквально первым же касанием. Заработанный на 50-й минуте угловой был разыгран как по нотам — Глушенков обыгрался с Митаем и подал в штрафную, Сильянов скинул на партнёра, а тот оставил не у дел Максименко. И восстановил паритет в дерби.

Правда, равный счёт продержался недолго, а ко второму голу «Спартака» также привёл навес в штрафную — на этот раз за авторством Литвинова. Но воспользовался им не габаритный форвард, а вингер Медина, неожиданно открывшийся в самом центре штрафной. Парагваец «отклеился» от опекуна и идеально пробил головой в самый угол. А уже спустя пару минут Кристофер Мартинс мог последовать примеру Сулейманова и отблагодарить Слишковича за доверие. Но появившийся со скамейки люксембуржец, хоть и здорово подстроился под заброс одноклубника, нанести точный удар «ножницами» не сумел.

То, что не удалось Мартинсу, сделал другой футболист, начинавший встречу в запасе. Хлусевич поддержал контратаку, получил пас от Бонгонды и в очной дуэли расправился с Лантратовым. Правда, этот гол вышел довольно спорным. Ведь выпад красно-белых начался с падения Сулейманова у чужих ворот. И железнодорожники полагали, что предшествовало ему нарушение правил, однако ни Левников, ни видеоассистенты не отреагировали.

«Локомотив» оказался в тяжелейшем положении. Он уступал 1:3 и имел чуть более трети часа на исправление ситуации, но даже не думал опускать руки. Буквально четыре минуты спустя железнодорожники вновь заработали угловой и воспользовались своим шансом. И вновь своё имя на табло зажёг вышедший на замену спортсмен. На этот раз им стал Владислав Сарвели, шикарно пробивший с отскоком от газона.

«Локомотив» продолжил давить и мог оформить третий гол, но Антон Миранчук не попал в дальнюю девятку. А Галактионову пришлось бросить в бой Артёма Дзюбу, давно заслужившего звание злого гения «Спартака». За свою карьеру воспитанник красно-белых восемь раз огорчал родной коллектив.

Однако в этот раз он не преуспел. В концовке скорее хозяева могли упрочить преимущество, но сделать это не смог ни получивший свои несколько минут Александр Соболев, ни Даниил Пруцев. Тем не менее, «Спартак» уверенно довёл дело до победы (3:2) и сместил «Локомотив» с четвёртой строчки в турнирной таблице чемпионата России. На счету красно-белых 42 очка, у железнодорожников — на одно меньше.