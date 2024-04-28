«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче 26-го тура РПЛ

«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Москве на стадионе «Лукойл Арена» завершилась со счётом 3:2.

На 44-й минуте игры Тео Бонгонда реализовал 11-метровый удар и вывел хозяев вперёд. Пенальти привёз Александр Сильянов, сыграв рукой в своей штрафной.

Тимур Сулейманов сравнял счёт в матче, забив гол на 50-й минуте.

Хесус Медина и Даниил Хлусевич принесли победу красно-белым, отметившись забитыми мячами во втором тайме.

Гол Владислава Сарвели на 71-й минуте не спас железнодорожников от поражения.

Таким образом, «Спартак» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Локомотив» занимает пятую строчку (41 балл).

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыгрывает «Локомотив» после первого тайма благодаря голу Бонгонда с пенальти.