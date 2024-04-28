«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче 26-го тура РПЛ
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Встреча в Москве на стадионе «Лукойл Арена» завершилась со счётом 3:2.
На 44-й минуте игры Тео Бонгонда реализовал 11-метровый удар и вывел хозяев вперёд. Пенальти привёз Александр Сильянов, сыграв рукой в своей штрафной.
Тимур Сулейманов сравнял счёт в матче, забив гол на 50-й минуте.
Хесус Медина и Даниил Хлусевич принесли победу красно-белым, отметившись забитыми мячами во втором тайме.
Гол Владислава Сарвели на 71-й минуте не спас железнодорожников от поражения.
Таким образом, «Спартак» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Локомотив» занимает пятую строчку (41 балл).
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыгрывает «Локомотив» после первого тайма благодаря голу Бонгонда с пенальти.