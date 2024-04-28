Смородская — о Тихонове и судье Опейкиной: гендерное неравенство процветает

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала высказывания главного тренера красноярского «Енисея» Андрея Тихонова после матча со «СКА-Хабаровском» в адрес арбитра Веры Опейкиной.

После поражения своей команды в матче Первой лиги со счётом 0:3 Тихонов заявил, что главный арбитр матча Вера Опейкина совершила ряд ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу», а также задался вопросом, «почему этот матч обслуживала женщина».

«Вы знаете, гендерное неравенство у нас просто процветает. На самом деле такие высказывания — просто недопустимые вещи. Он может критиковать её судейские решения, но никак не то, что она женщина», — сказала Смородская РИА Новости.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит высказывания главного тренера красноярского «Енисея» Андрея Тихонова.