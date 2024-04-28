RT в Telegram
Подпишись

Смородская — о Тихонове и судье Опейкиной: гендерное неравенство процветает

Короткая ссылка
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала высказывания главного тренера красноярского «Енисея» Андрея Тихонова после матча со «СКА-Хабаровском» в адрес арбитра Веры Опейкиной.
Смородская — о Тихонове и судье Опейкиной: гендерное неравенство процветает
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

После поражения своей команды в матче Первой лиги со счётом 0:3 Тихонов заявил, что главный арбитр матча Вера Опейкина совершила ряд ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу», а также задался вопросом, «почему этот матч обслуживала женщина».

«Вы знаете, гендерное неравенство у нас просто процветает. На самом деле такие высказывания — просто недопустимые вещи. Он может критиковать её судейские решения, но никак не то, что она женщина», — сказала Смородская РИА Новости.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит высказывания главного тренера красноярского «Енисея» Андрея Тихонова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить