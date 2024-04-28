RT в Telegram
Подпишись

Слова Тихонова о девушке-арбитре будут рассмотрены на заседании КДК

Короткая ссылка
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК) рассмотрит высказывания главного тренера красноярского «Енисея» Андрея Тихонова после матча со «СКА-Хабаровск» на предмет дисциплинарных нарушений.
Слова Тихонова о девушке-арбитре будут рассмотрены на заседании КДК
  • РИА Новости

После поражения в матче Первой лиги со счётом 0:3 Тихонов заявил, что главный арбитр матча Вера Опейкина совершила ряд ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу», а также задался вопросом, «почему этот матч обслуживала женщина?».

«КДК РФС возбудил дисциплинарное производство на основании материалов, полученных из общедоступных источников. Речь идёт о возможных нарушениях дисциплинарного регламента. Заседание по данному вопросу состоится 3 мая», — сказал Григорьянц Sport24

Функционер отметил, что сам Тихонов приглашён на заседание.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём моментам после дерби с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить