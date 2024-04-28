Слова Тихонова о девушке-арбитре будут рассмотрены на заседании КДК

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК) рассмотрит высказывания главного тренера красноярского «Енисея» Андрея Тихонова после матча со «СКА-Хабаровск» на предмет дисциплинарных нарушений.

После поражения в матче Первой лиги со счётом 0:3 Тихонов заявил, что главный арбитр матча Вера Опейкина совершила ряд ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу», а также задался вопросом, «почему этот матч обслуживала женщина?».

«КДК РФС возбудил дисциплинарное производство на основании материалов, полученных из общедоступных источников. Речь идёт о возможных нарушениях дисциплинарного регламента. Заседание по данному вопросу состоится 3 мая», — сказал Григорьянц Sport24.

Функционер отметил, что сам Тихонов приглашён на заседание.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём моментам после дерби с ЦСКА.