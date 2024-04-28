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Дубль Конате помог «Ахмату» крупно обыграть «Пари НН» в матче 26-го тура РПЛ

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Грозненский «Ахмат» на своём поле одержал победу над «Пари НН» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Конате помог «Ахмату» крупно обыграть «Пари НН» в матче 26-го тура РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

На 26-й минуте нападающий «Ахмата» Мохамед Конате вывел свою команду вперёд, а на пятой компенсированной к первому тайму минуте Владислав Камилов удвоил преимущество хозяев.

Через восемь минут после начала второго игрового отрезка Конате оформил дубль, а ещё через три минуты вторую жёлтую карточку в составе гостей получил защитник Кирилл Боженов.

Оставшись в меньшинстве, футболисты «Пари НН» пропустили ещё дважды — на 65-й минуте забил боснийский защитник грозненской команды Милош Сатара, а на 88-й окончательный счёт в матче установил полузащитник Лечи Садулаев — 5:1.

Эта победа позволила «Ахмату» обогнать «Пари НН»  — команды занимают десятую и 11-ю строчки турнирной таблице РПЛ, имея в активе 29 и 28 очков соответственно.

Ранее Колосков заявил, что «Зениту» придётся очень постараться, чтобы обыграть «Динамо».

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