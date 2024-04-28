Колосков: «Зениту» придётся очень постараться, чтобы обыграть «Динамо»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Зенитом» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» нуждается в очках, потому что «Краснодар» наступает на пятки. «Динамо» же в последних матчах играет хорошо. Поэтому зенитовцам придётся очень постараться, чтобы обыграть динамовцев», — цитирует Колоскова Legalbet.

Встреча между командами пройдёт 28 апреля. Начало — в 19:15 мск.

После 25 туров РПЛ «Зенит» набрал 50 очков. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. На второй позиции расположился «Краснодар», отстающий на один балл. Тройку лучших замыкает «Динамо» (44).

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что «Зенит» может проиграть «Динамо».