Колосков: «Зениту» придётся очень постараться, чтобы обыграть «Динамо»
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«Зенит» нуждается в очках, потому что «Краснодар» наступает на пятки. «Динамо» же в последних матчах играет хорошо. Поэтому зенитовцам придётся очень постараться, чтобы обыграть динамовцев», — цитирует Колоскова Legalbet.
Встреча между командами пройдёт 28 апреля. Начало — в 19:15 мск.
После 25 туров РПЛ «Зенит» набрал 50 очков. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. На второй позиции расположился «Краснодар», отстающий на один балл. Тройку лучших замыкает «Динамо» (44).
Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что «Зенит» может проиграть «Динамо».