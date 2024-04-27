Булыкин считает, что «Зенит» может проиграть «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча команды с «Зенитом» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Если «Зенит» с «Рубином» оступился, то может и с «Динамо». «Динамо» нужно посмотреть, как противостоял «Рубин», и взять оттуда лучшее», — цитирует Булыкина Metaratings.

Встреча между командами пройдёт 28 апреля. Начало — в 19:15 мск.

После 25 туров РПЛ «Зенит» набрал 50 очков. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. На второй позиции расположился «Краснодар», отстающий на один балл. Тройку лучших замыкает «Динамо» (44).

Ранее сообщалось, что арбитр Павел Кукуян назначен на матч «Динамо» — «Зенит».