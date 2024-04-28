«Матч ТВ»: Юран будет уволен с поста главного тренера «Пари НН»
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Об этом сообщает «Матч ТВ».
Это поражение для «Пари НН» стало шестым подряд в чемпионате России.
Встреча в Грозном на «Ахмат Арене» завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
«Ахмат» опередил «Пари НН» — команды занимают десятую и 11-ю строчки турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 29 и 28 очков соответственно.
Ранее гендиректор «Пари НН» заявил, что у руководства есть вопросы к тренерскому штабу.