Гендиректор «Пари НН»: после поражения от «Ахмата» есть вопросы к тренерскому штабу

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов прокомментировал проигрыш команды в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».

«Не помогли разговоры и установки. Это чёрный день в истории команды. Требуется перезагрузка. Вопросы к тренерскому штабу. Назрели изменения. Команда едет в Нижний Новгород», — написал он в Telegram-канале.

Встреча в Грозном на «Ахмат-Арене» завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Эта победа позволила «Ахмату» обогнать «Пари НН» — команды занимают десятую и 11-ю строчки турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 29 и 28 очков соответственно.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что «Зениту» придётся очень постараться, чтобы обыграть «Динамо».