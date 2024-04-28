RT в Telegram
Подпишись

Гендиректор «Пари НН»: после поражения от «Ахмата» есть вопросы к тренерскому штабу

Короткая ссылка
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов прокомментировал проигрыш команды в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».
Гендиректор «Пари НН»: после поражения от «Ахмата» есть вопросы к тренерскому штабу
  • РИА Новости

«Не помогли разговоры и установки. Это чёрный день в истории команды. Требуется перезагрузка. Вопросы к тренерскому штабу. Назрели изменения. Команда едет в Нижний Новгород», — написал он в Telegram-канале.

Встреча в Грозном на «Ахмат-Арене» завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев. 

Эта победа позволила «Ахмату» обогнать «Пари НН»  — команды занимают десятую и 11-ю строчки турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 29 и 28 очков соответственно.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что «Зениту» придётся очень постараться, чтобы обыграть «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить