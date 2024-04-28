«Зенит» не смог забить во втором матче РПЛ подряд

«Динамо» нанесло поражение лидеру чемпионата, «Зениту», в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Таким образом, подопечные Сергея Семака не могут забить во втором матче РПЛ подряд. В прошлой игре сине-бело-голубые уступили «Рубину» — 0:2.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстаёт на один балл, но у команды есть одна игра в запасе. «Динамо» — третьи (47 очков).

Ранее сообщалось, что Константин Тюкавин забил 13-й гол в чемпионате России.