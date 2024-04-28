«Зенит» не смог забить во втором матче РПЛ подряд
- РИА Новости
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Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Таким образом, подопечные Сергея Семака не могут забить во втором матче РПЛ подряд. В прошлой игре сине-бело-голубые уступили «Рубину» — 0:2.
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстаёт на один балл, но у команды есть одна игра в запасе. «Динамо» — третьи (47 очков).
Ранее сообщалось, что Константин Тюкавин забил 13-й гол в чемпионате России.