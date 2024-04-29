Салихова: ЦСКА нужно выйти в футболках с моей цитатой «про клячей»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игре ЦСКА в последних матчах.

«Мужскому ЦСКА необходимо последовать примеру женского и выйти в футболках с моей цитатой: «ЦСКА — это не кони, а клячи», — цитирует Салихову Metaratings.

Накануне «Балтика» одержала победу над ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ со счётом 3:1.

Калининградцы поднялись на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Армейцы — на седьмой позиции (38).

Ранее сообщалось, что судья Ян Бобровский засчитал спорный гол ЦСКА в ворота «Балтики».