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Салихова: ЦСКА нужно выйти в футболках с моей цитатой «про клячей»

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игре ЦСКА в последних матчах.
Салихова: ЦСКА нужно выйти в футболках с моей цитатой «про клячей»
  • РИА Новости

«Мужскому ЦСКА необходимо последовать примеру женского и выйти в футболках с моей цитатой: «ЦСКА — это не кони, а клячи», — цитирует Салихову Metaratings.

Накануне «Балтика» одержала победу над ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ со счётом 3:1.

Калининградцы поднялись на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Армейцы — на седьмой позиции (38).

Ранее сообщалось, что судья Ян Бобровский засчитал спорный гол ЦСКА в ворота «Балтики».

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