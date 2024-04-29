«Краснодар» не смог обыграть «Крылья» в матче РПЛ и возглавить турнирную таблицу
- РИА Новости
- © Сергей Бобылев
Встреча в Самаре на стадионе «Самара Арена» завершилась со счётом 0:0.
На 64-й минуте матча поле покинул защитник гостей Сергей Волков, получивший две жёлтые карточки.
Таким образом, «Краснодар» продолжает занимать второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером «Зенитом» по очкам (50). «Крылья» — на шестой позиции (40).
Ранее сообщалось, что дочь Сергея Семака публично поддержала отца после поражений «Зенита».