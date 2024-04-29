Гол Комличенко принёс «Ростову» победу над «Оренбургом» в матче 26-го тура РПЛ

«Ростов» победил «Оренбург» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе оренбургского клуба отличился Хорди Томпсон (12-я минута). У «Ростова» мячи забили Роналдо (81-я) и Николай Комличенко (90 + 5).

Таким образом, оренбургский клуб остался на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 26 очков. «Ростов» занимает шестую строчку (40 баллов).

Ранее «Факел» сыграл вничью с «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ и покинул зону стыковых матчей.