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Гол Комличенко принёс «Ростову» победу над «Оренбургом» в матче 26-го тура РПЛ

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«Ростов» победил «Оренбург» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Комличенко принёс «Ростову» победу над «Оренбургом» в матче 26-го тура РПЛ
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

Встреча в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе оренбургского клуба отличился Хорди Томпсон (12-я минута). У «Ростова» мячи забили Роналдо (81-я) и Николай Комличенко (90 + 5).

Таким образом, оренбургский клуб остался на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 26 очков. «Ростов» занимает шестую строчку (40 баллов).

Ранее «Факел» сыграл вничью с «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ и покинул зону стыковых матчей.

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