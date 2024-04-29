Гол Бегича спас «Урал» от поражения в 26-м туре РПЛ с «Рубином»

«Урал» сыграл вничью с «Рубином» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 1:1.

Нападающий казанского клуба Мирлинд Даку открыл счёт в первом тайме на 43-й минуте встречи. Защитник уральцев Силвие Бегич сравнял счёт на 86-й минуте.

Таким образом, «Рубин» поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Урал» — на 15-й позиции (25 баллов).

Ранее «Краснодар» не смог обыграть «Крылья» в матче РПЛ и возглавить турнирную таблицу.