Гол Бегича спас «Урал» от поражения в 26-м туре РПЛ с «Рубином»
- РИА Новости
Встреча в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 1:1.
Нападающий казанского клуба Мирлинд Даку открыл счёт в первом тайме на 43-й минуте встречи. Защитник уральцев Силвие Бегич сравнял счёт на 86-й минуте.
Таким образом, «Рубин» поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Урал» — на 15-й позиции (25 баллов).
Ранее «Краснодар» не смог обыграть «Крылья» в матче РПЛ и возглавить турнирную таблицу.