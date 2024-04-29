Мусаев недоволен судейством в матче с «Крыльями Советов»
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«Был недоволен решениями судьи. Не понимаю, почему не засчитали гол. Говорят, что была игра рукой, но там не было игры рукой. В чём проблема, я не понимаю», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».
Встреча в Самаре на стадионе «Самара Арена» завершилась со счётом 0:0. В первом тайме судья не засчитал гол Сергея Волкова. Позже игрок получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
«Краснодар» продолжает занимать второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером «Зенитом» по очкам (50). «Крылья» — на шестой позиции (40).
Ранее Константин Генич высказался о ничьей в матче между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».