Генич — о «Краснодаре»: чемпионство не выигрывается, а проигрывается
«Действительно чемпионство РПЛ не выигрывается, а проигрывается. И даже к судье претензий не предъявишь», — написал Генич в Telegram-канале.
Встреча в Самаре на стадионе «Самара Арена» завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, «Краснодар» продолжает занимать второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером «Зенитом» по очкам (50). «Крылья» — на шестой позиции (40).
Ранее сообщалось, что дочь Сергея Семака публично поддержала отца после поражений «Зенита».