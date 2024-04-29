Генич — о «Краснодаре»: чемпионство не выигрывается, а проигрывается

Комментатор Константин Генич высказался о ничьей в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

«Действительно чемпионство РПЛ не выигрывается, а проигрывается. И даже к судье претензий не предъявишь», — написал Генич в Telegram-канале.

Встреча в Самаре на стадионе «Самара Арена» завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, «Краснодар» продолжает занимать второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером «Зенитом» по очкам (50). «Крылья» — на шестой позиции (40).

Ранее сообщалось, что дочь Сергея Семака публично поддержала отца после поражений «Зенита».