Мастера контратак: «Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России

«Спартак» в гостях одержал победу над «Динамо» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Встреча на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых, а оба гола организовали Александр Соболев и Михаил Игнатов. В дебюте форвард замкнул подачу хавбека с левого фланга и в пятый раз в сезоне поразил ворота принципиального соперника, а спустя полчаса партнёры поменялись ролями после прицельного выноса Александра Селихова. Бело-голубые пытались взломать массированную оборону соперника, но в этом им не помогли ни 11 ударов, ни девять угловых, ни замены Марцела Лички.

Волею жребия в нынешнем сезоне болельщикам было суждено пять раз наблюдать за противостоянием «Динамо» и «Спартака». Помимо двух гарантированных матчей в чемпионате России, пути команд пересеклись и на групповой стадии Кубка страны, а очередной эпизод «старейшего дерби страны» должен был состояться в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов. И хотя в РПЛ именно бело-голубые занимали более высокую позицию и даже сохраняли шансы на золотые медали, в серии преимущество было на стороне оппонентов.

Из четырёх предыдущих встреч «Спартак» проиграл лишь одну — во втором круге групповой стадии Кубка, когда уже гарантировал себе не только выход в плей-офф, но и первое место в квартете. А в трёх других взял верх с общим счётом 7:2. При этом тяжёлый удар по извечному конкуренту нанёс чуть более трёх недель назад в матче национального первенства. Тогда «Динамо» вышло вперёд уже на пятой минуте, но в самой концовке дважды пропустило после грубейших ошибок голкипера Игоря Лещука.

В этот раз чешский тренер не стал играть с огнём и оставил опального вратаря на скамейке, отдав предпочтение более опытному и надёжному Антону Шунину, но без сюрпризов не обошёлся. И главным из таких стало отсутствие в старте лучшего бомбардира коллектива Константина Тюкавина, уступившего позицию центрфорварда Фёдору Смолову. Правда, Владимир Слишкович произвёл куда более масштабную ротацию, выпустив восемь новых исполнителей в сравнении с недавним дерби с «Локомотивом». Место в основе сохранили лишь Никита Чернов, Михаил Игнатов и Тео Бонгонда.

Однако уже в дебюте Слишковичу пришлось вновь перекраивать состав. На ровном месте повреждение задней поверхности бедра получил Срджан Бабич, присоединившийся к Георгию Джикии в списке травмированных центральных защитников красно-белых. Но пока Павел Маслов готовился выйти вместо серба, «Спартак» провёл разящую атаку и уже на девятой минуте открыл счёт. Александр Соболев замкнул шикарный навес Игнатова с левого края и в пятый раз за соревновательный год поразил ворота «Динамо».

И перехватить инициативу хозяева долгое время не могли, испытывая трудности с прохождением массированной защиты гостей. Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» выбрал схему 5-4-1 с Даниилом Хлусевичем и Даниилом Денисовым в роли латералей, и этот план оправдывал себя. При игре в обороне красно-белые действовали предельно компактно и плотно, практически не оставляя свободы отвечающим за креатив Хорхе Карраскалю, Бителло и Муми Нгамалё. И постепенно почувствовали такую уверенность, что даже Александр Селихов стал позволять себе финты во вратарской.

Немного поддавить соперника «Динамо» удалось лишь ближе к концу тайма. Оно провели пару затяжных атак, а Карраскаль даже нанёс неплохой удар сходу. Но как только показалось, что хозяева забрали контроль над игрой, гости тут же разразились образцовым контрвыпадом. И вновь сработала связка Соболев — Игнатов. Правда, на этот раз они поменялись ролями. Александр откликнулся на передачу Селихова и сделал скидку головой, а Михаил оставил не у дел Шунина. Правда, без затяжной проверки гола не обошлось, ведь хавбек «Спартака» получил пас на грани офсайда. Но зафиксировано положение «вне игры» всё же не было.

Главный арбитр Алексей Сухой был очень щедр и компенсировал аж девять минут, а Личка ещё до перерыва отправил разминаться Тюкавина. И почти сразу же «Динамо» выдало неплохой отрезок. Первым сократить отставание в счёте мог Смолов. Ветеран откликнулся на дальний заброс Фабиана Бальбуэны со своей половины поля, но вышедший из ворот Селихов сработал выше всяких похвал и отвёл угрозу. А чуть позднее и вратарь был бессилен, но Диего Лаксальту немного не хватило роста, чтобы замкнуть подачу Дмитрия Скопинцева. «Спартак» выстоял и ушёл отдыхать, имея комфортное преимущество.

В итоге, Тюкавин вышел на поле, но лишь на четвёртой минуте второго тайма. Причём вместо Бителло, а не Смолова. И хотя на ва-банк это не было похоже, своеобразный крен в атаку всё же наметился, а «Спартак» получил ещё больший простор для контрвыпадов. И уже на 55-й минуте мог снять все вопросы о триумфаторе, но Соболев замешкался в штрафной. Ответ «Динамо» последовал незамедлительно, однако прострел Нгамалё был прерван. При этом предшествовал ему крайне забавный эпизод. Шунин в простейшей ситуации выпустил мяч из рук, но не растерялся и в подкате исполнил фантастическую по точности передачу на 50 метров. Таким образом, всего за несколько секунд за сердце схватились болельщики и одной, и другой команд.

Однако развития не последовало. «Динамо» по-прежнему не могло прорваться сквозь защитные редуты «Спартака», а Тюкавин хоть и неустанно бороздил фронт атаки, принести серьёзную пользу не мог. За первые 25 минут можно вспомнить разве что дальний «выстрел» Скопинцева, который кончиками пальцев парировал Селихов, да попытку Лаксальта. Но и уругваец не сумел застать врасплох голкипера.

Куда более любопытным стало падение Соболева в штрафной площади «Динамо» после контакта с Бальбуэной. Парагваец довольно неосторожно махнул рукой и попал по лицу россиянину, но ни Сухой, ни видеоассистенты не отреагировали на этот эпизод. И оставили хозяевам надежду на камбэк.

Но шансов организовать его у «Динамо», по сути, не было. Личка бросил в бой Вячеслава Грулёва и Даниила Фомина, но переломить ход неудачно складывающей встречи это не помогло. Взломать оборону «Спартака» так и не вышло, а появившиеся со скамейки исполнители помогли бело-голубым лишь немного улучшить статистику. По числу ударов они вдвое превзошли визави (11:5), подали девять угловых, но всё было тщетно. Подопечные Слишковича уверенно довели дело до победы и в четвёртый раз в сезоне одержали победу в «старейшем дерби». И попутно пробились в финал Пути регионов Кубка России, где сразятся с сильнейшим в паре «Ростов» — «Балтика».