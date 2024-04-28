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Тюкавин: у «Динамо» большие шансы на чемпионство РПЛ

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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил шансы команды на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24.

«Отлично, если есть интрига. У «Динамо» большие шансы на чемпионство. В приоритете и Кубок, и РПЛ», — цитирует Тюкавина Sport24.

Сегодня «Динамо» одержало победу над «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил Тюкавин.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстаёт на один балл, но у команды есть одна игра в запасе. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).

Ранее сообщалось, что «Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча сезона в РПЛ.

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