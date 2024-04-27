Сёмин: неужели болельщики «Спартака» на полном серьёзе будут радоваться бронзе?

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о том, для каких московских команд текущий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) будет наиболее провальным.

«Сразу три столичных гранда, «Локомотив», ЦСКА и «Спартак», рискуют остаться без медалей. Для кого нынешний сезон можно назвать наиболее провальным? Когда команды такого калибра остаются без трофеев, сезон уже следует считать для них, мягко говоря, не лучшим. Вот и весь ответ. Даже если армейцы, железнодорожники или красно-белые вырвут бронзовые награды на финише, едва ли это сильно обрадует поклонников. Считаю, такой результат для них — неудачный.

Зато можно исправиться в Кубке России и спасти сезон. Поймите, у ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» всегда должна стоять единственная цель — стать чемпионами. И у них для этого имеются все возможности. В составах собраны классные мастера. Но выигрывают почему-то другие. Неужели болельщики красно-белых будут на полном серьёзе радоваться бронзе? Им нужно только золото! Или они выпишут благодарность коллективу за пятое место?» — заявил Сёмин RT.

Полностью интервью Сёмина читайте на сайте RT.

Ранее Сёмин оценил игру «Динамо» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).