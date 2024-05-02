Костомаров и Домнина нанесут символический удар перед матчем ЦСКА — «Зенит»

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина откроют первый матч финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом».

Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 2 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Ответная игра пройдёт 15 мая.

10 января 2023 года Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног.

17 декабря фигурист впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее фанаты «Зенита» и ЦСКА отказались от взаимных оскорблений на матче Кубка России.