Костомаров и Домнина нанесут символический удар перед матчем ЦСКА — «Зенит»
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 2 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Ответная игра пройдёт 15 мая.
10 января 2023 года Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног.
17 декабря фигурист впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.
Ранее фанаты «Зенита» и ЦСКА отказались от взаимных оскорблений на матче Кубка России.