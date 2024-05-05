«Динамо» победило «Сочи» и вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ

«Динамо» обыграло «Сочи» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 3:2.

На 53-й минуте отличился Константин Тюкавин. Он забил пяткой после передачи Сергея Паршивлюка. На 83-й минуте счёт сравнял Сауль Гуарирапа.

Второй гол москвичей на 85-й минуте забил Бителло. Благодаря голу Игнасио Сааведры на 90-й минуте сочинцы снова сравняли счёт.

Победный гол на счету Николя Нгамалё.

«Динамо» набрало 50 очков и по дополнительным показателям вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Сочи» 20 очков и последняя, 16-я позиция.

Ранее сообщалось, что Тюкавин забил за «Динамо» в пятом матче РПЛ подряд.