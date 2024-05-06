Салихова: 50 очков после 27 туров — в каких странах ещё такая низкая результативность

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила результативность в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«На моей памяти впервые после 27 туров у лидера чемпионата всего 50 очков. Интересно посмотреть статистику, в каких странах ещё такая низкая результативность», — цитирует Салихову Sport24.

Напомним, что во главе турнирной таблицы находятся «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». Все три команды в своём активе имеют по 50 очков. У санкт-петербургской команды есть также игра в запасе.

Ранее сообщалось, что РПЛ объявила имена номинантов на звание лучшего игрока в апреле.