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РПЛ объявила имена номинантов на звание лучшего игрока в апреле

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Российская премьер-лига (РПЛ) объявила имена номинантов на звание лучшего футболиста по итогам апреля.
РПЛ объявила имена номинантов на звание лучшего игрока в апреле
  • РИА Новости

За награду поборются Константин Тюкавин («Динамо»), Джон Кордоба («Краснодар»), Роналдо («Ростов»), Данила Козлов («Балтика») и Максим Глушенков («Локомотив»).

Напомним, что во главе турнирной таблицы находятся «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». Все три команды в своём активе имеют по 50 очков. У санкт-петербургской команды есть также игра в запасе.

Ранее сообщалось, что Тюкавин назвал гол в ворота «Сочи» одним из лучших в своей карьере.

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