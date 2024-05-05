Тюкавин назвал гол в ворота «Сочи» одним из лучших в карьере

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о победе над «Сочи» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Что было в концовке? Ничего не случилось. Забил сначала соперник, а потом мы. И всё, игра закончилась.

Почему схватился за голову после гола? Сам удивился, что так получилось. Наверное, это один из самых лучших голов в карьере», — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».

Тюкавин открыл счёт в матче, забив пяткой после передачи Сергея Паршивлюка.

Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 3:2. «Динамо» набрало 50 очков и по дополнительным показателям вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Тюкавин забил за «Динамо» в пятом матче РПЛ подряд.