Тюкавин назвал гол в ворота «Сочи» одним из лучших в карьере
- РИА Новости
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«Что было в концовке? Ничего не случилось. Забил сначала соперник, а потом мы. И всё, игра закончилась.
Почему схватился за голову после гола? Сам удивился, что так получилось. Наверное, это один из самых лучших голов в карьере», — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».
Тюкавин открыл счёт в матче, забив пяткой после передачи Сергея Паршивлюка.
Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 3:2. «Динамо» набрало 50 очков и по дополнительным показателям вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что Тюкавин забил за «Динамо» в пятом матче РПЛ подряд.