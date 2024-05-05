RT в Telegram
Подпишись

Тюкавин назвал гол в ворота «Сочи» одним из лучших в карьере

Короткая ссылка
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о победе над «Сочи» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тюкавин назвал гол в ворота «Сочи» одним из лучших в карьере
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Что было в концовке? Ничего не случилось. Забил сначала соперник, а потом мы. И всё, игра закончилась.

Почему схватился за голову после гола? Сам удивился, что так получилось. Наверное, это один из самых лучших голов в карьере», — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».

Тюкавин открыл счёт в матче, забив пяткой после передачи Сергея Паршивлюка.

Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 3:2. «Динамо» набрало 50 очков и по дополнительным показателям вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Тюкавин забил за «Динамо» в пятом матче РПЛ подряд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить