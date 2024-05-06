Червиченко: у «Динамо» хорошие шансы на чемпионство, «Зенит» в эмоциональной яме

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24.

«Всё решится в следующем туре. Возможно, чемпиона мы узнаем в последнем туре. На мой взгляд, «Динамо» имеет хорошие шансы на чемпионство. «Зенит» сейчас в эмоциональной яме», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что во главе турнирной таблицы находятся «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». Все три команды в своём активе имеют по 50 очков. У санкт-петербургской команды есть также игра в запасе.

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Краснодар» «профукал» шанс на чемпионство из-за Мурада Мусаева.