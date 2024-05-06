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Мостовой считает, что «Краснодар» «профукал» шанс на чемпионство из-за Мусаева

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о проблемах «Краснодара» во второй половине сезона.
Мостовой считает, что «Краснодар» «профукал» шанс на чемпионство из-за Мусаева
  • РИА Новости

«Никто не понял, зачем и как убрали Ивича. Это огромная проблема. А вторая проблема — кто пришёл на его место. Мусаев, кто он такой вообще?» — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Он также добавил, что не понимает, когда говорят, что Мусаев вернулся в свою команду, где всё знает.

«Жалко их. Был такой хороший шанс на чемпионство, но всё профукали», — отметил он.

Накануне «Краснодар» уступил «Ахмату» со счётом 0:1. Команда продолжает занимать второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Лидером является «Зенит», у которого столько же баллов и игра в запасе.

Ранее Илья Геркус высказал мнение, что «Краснодар» завершил чемпионскую гонку в РПЛ.

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