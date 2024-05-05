Геркус: очевидно, что чемпионская гонка «Краснодаром» проиграна, остаться бы в медалях

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус высказал мнение, что «Краснодар» завершил чемпионскую гонку в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Огненного мая у «Краснодара», видимо, не получится. Итого после назначения главным тренером Мурад Мусаев набрал 11 очков из 21. Чтобы претендовать на чемпионство, нужно набирать 2/3 или больше. Очевидно, что гонка «Краснодаром» проиграна, остаться бы в медалях», — написал Геркус в Telegram-канале.

Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ахмата».

Единственный гол на 46-й минуте забил Мохамед Конате.

«Ахмат» набрал 32 очка и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе «Краснодара» 50 очков и вторая позиция.

Ранее «Оренбург» дома обыграл «Крылья Советов» в игре 27-го тура РПЛ.