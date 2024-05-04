«Оренбург» дома обыграл «Крылья Советов» в игре 27-го тура РПЛ
- РИА Новости
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Встреча, проходившая в Оренбурге, завершилась со счётом 2:1.
В составе победителей отличились Матиас Перес (24-я минута) и Дмитрий Воробьёв (67-я). Единственный гол «Крыльев» забил Амар Рахманович (53-я).
«Оренбург» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Крыльев Советов» 40 очков и шестая позиция.
Ранее сообщалось, что «Ростов» победил «Оренбург» в матче 26-го тура РПЛ.