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«Оренбург» дома обыграл «Крылья Советов» в игре 27-го тура РПЛ

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«Оренбург» победил «Крылья Советов» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Оренбург» дома обыграл «Крылья Советов» в игре 27-го тура РПЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Встреча, проходившая в Оренбурге, завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Матиас Перес (24-я минута) и Дмитрий Воробьёв (67-я). Единственный гол «Крыльев» забил Амар Рахманович (53-я).

«Оренбург» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Крыльев Советов» 40 очков и шестая позиция.

Ранее сообщалось, что «Ростов» победил «Оренбург» в матче 26-го тура РПЛ.

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