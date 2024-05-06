Семак — о ничьей с «Факелом»: сейчас потеря очков особенно сильно ощущается

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей с «Факелом» в матче 27-го тура РПЛ.

«Реализации не было, моменты были. Гол забили, ещё один не засчитали. Однако после неразберих в штрафной пропускаем. Сложных моментов в карьере было достаточно. Но сейчас потеря очков особенно сильно ощущается. Мы сейчас зависимы от Кассьерры, если он забивает — выигрываем. Не забивает — нам сложно», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Встреча в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 1:1.

В составе петербургского клуба мяч забил Дуглас Сантос (41-я минута). У воронежского клуба гол забил Евгений Марков с пенальти на 102-й минуте.

Таким образом, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Факел» — на 14-й позиции (28).

Ранее гол Ионова принёс «Уралу» победу над «Балтикой» в матче 27-го тура РПЛ.