Кассьерра — о чемпионской гонке: «Динамо» и «Краснодар» очень хороши в этом сезоне
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Нестабильные результаты «Зенита»? Понимаете, это часть футбола. Каждый сезон не похож на другой. В этом году «Динамо» и «Краснодар» очень хороши. Но у нас осталось ещё четыре матча», — приводит слова Кассьерры Metaratings.ru.
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе столько же очков. «Динамо» — на третьей позиции (47), но у столичного клуба и сине-бело-голубых игра в запасе.
Ранее Бителло заявил, что «Динамо» по силам тягаться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство.