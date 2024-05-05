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Кассьерра — о чемпионской гонке: «Динамо» и «Краснодар» очень хороши в этом сезоне

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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказал мнение о чемпионской гонке в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кассьерра — о чемпионской гонке: «Динамо» и «Краснодар» очень хороши в этом сезоне
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Нестабильные результаты «Зенита»? Понимаете, это часть футбола. Каждый сезон не похож на другой. В этом году «Динамо» и «Краснодар» очень хороши. Но у нас осталось ещё четыре матча», — приводит слова Кассьерры Metaratings.ru.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе столько же очков. «Динамо» — на третьей позиции (47), но у столичного клуба и сине-бело-голубых игра в запасе.

Ранее Бителло заявил, что «Динамо» по силам тягаться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство.

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