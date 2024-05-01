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Бителло: «Динамо» по силам тягаться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство

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Полузащитник «Динамо» Бителло высказал мнение, что столичный клуб может побороться за чемпионство в текущем сезоне чемпионата России по футболу.
Бителло: «Динамо» по силам тягаться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство
  • РИА Новости

«Говоря о «Динамо», могу сказать, что мы амбициозная команда и нам по силам тягаться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство», — цитирует Бителло «Футбол России».

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» после ничьей с «Крыльями» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил дебютный сезон российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

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