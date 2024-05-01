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Личка: считаю удачным первый год Захаряна в Испании

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил дебютный сезон российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
Личка: считаю удачным первый год Захаряна в Испании
  • Gettyimages.ru

«Я часто вижу комментарии о том, что Арсен мало забивает в Испании, но, с другой стороны, у него достаточно игрового времени. Выходить на поле в составе команды высшей лиги Испании, выступающей в Лиге чемпионов, — это тоже хорошо. Считаю удачным первый год Захаряна в Испании», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

В текущем сезоне россиянин провёл за команду 35 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее «Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Реалу» в матче 33-го тура Примеры.

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