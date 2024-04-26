«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Реалу» в матче 33-го тура Примеры
Игра на стадионе «Реале Арена» завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил Арда Гюлер (29-я минута).
Российский полузащитник Арсен Захарян появился на поле на 67-й минуте матча, заменив Беньята Туррьентеса, но не отметился результативными действиями.
«Реал Сосьедад» (51 очко) занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Реал» (84).
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на решение Хави продолжить работу в каталонской «Барселоне».