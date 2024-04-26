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«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Реалу» в матче 33-го тура Примеры

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«Реал Сосьедад» уступил «Реалу» в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Реале Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Арда Гюлер (29-я минута).

Российский полузащитник Арсен Захарян появился на поле на 67-й минуте матча, заменив Беньята Туррьентеса, но не отметился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» (51 очко) занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Реал» (84).

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на решение Хави продолжить работу в каталонской «Барселоне».

 

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