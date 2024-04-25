Анчелотти назвал верным решение Хави остаться в «Барселоне»
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«Он проделывает хорошую работу в «Барселоне» и хорошо знает этот клуб. Мне кажется, что он принял верное решение», — цитирует Анчелотти AS.
Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года и уже во втором сезоне привёл команду к победе в чемпионате Испании, а также помог завоевать Суперкубок страны. В начале нынешнего года наставник заявил о намерении покинуть клуб по окончании сезона. Но позже объявил о решении продолжить работу в «Барселоне».
Ранее Хави объяснил решение остаться главным тренером «Барселоны».