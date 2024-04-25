Анчелотти назвал верным решение Хави остаться в «Барселоне»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на решение Хави продолжить работу в каталонской «Барселоне».

«Он проделывает хорошую работу в «Барселоне» и хорошо знает этот клуб. Мне кажется, что он принял верное решение», — цитирует Анчелотти AS.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года и уже во втором сезоне привёл команду к победе в чемпионате Испании, а также помог завоевать Суперкубок страны. В начале нынешнего года наставник заявил о намерении покинуть клуб по окончании сезона. Но позже объявил о решении продолжить работу в «Барселоне».

Ранее Хави объяснил решение остаться главным тренером «Барселоны».