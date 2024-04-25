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Хави объяснил решение остаться главным тренером «Барселоны»

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Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави рассказал, почему решил не покидать команду по окончании нынешнего сезона.
Хави объяснил решение остаться главным тренером «Барселоны»
  • AP
  • © Jose Breton

«Поддержка игроков была очень важна. Они заставили меня понять, что мне нужно продолжать. Я думаю, что этот проект не завершён, хотя мы, возможно, и не выиграем титулы. Болельщики также заставили меня думать, что мне нужно продолжать. И, прежде всего, я считаю себя способным к этому. Вчера мы сели и поняли друг друга за три минуты», — цитирует Хави Sport.es.

По словам наставника, он является фанатом «Барселоны» и постоянно думает о клубе. А сейчас находится в состоянии гармонии как с руководителями каталонского коллектива, так и с его болельщиками.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года и уже во втором сезоне привёл команду к победе в чемпионате Испании по футболу, а также помог завоевать Суперкубок страны. В начале нынешнего года наставник заявил о намерении покинуть клуб по окончании сезона.

Ранее стало известно, что Хави продолжит работу в «Барселоне».

 

 

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