Хави объяснил решение остаться главным тренером «Барселоны»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави рассказал, почему решил не покидать команду по окончании нынешнего сезона.

«Поддержка игроков была очень важна. Они заставили меня понять, что мне нужно продолжать. Я думаю, что этот проект не завершён, хотя мы, возможно, и не выиграем титулы. Болельщики также заставили меня думать, что мне нужно продолжать. И, прежде всего, я считаю себя способным к этому. Вчера мы сели и поняли друг друга за три минуты», — цитирует Хави Sport.es.

По словам наставника, он является фанатом «Барселоны» и постоянно думает о клубе. А сейчас находится в состоянии гармонии как с руководителями каталонского коллектива, так и с его болельщиками.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года и уже во втором сезоне привёл команду к победе в чемпионате Испании по футболу, а также помог завоевать Суперкубок страны. В начале нынешнего года наставник заявил о намерении покинуть клуб по окончании сезона.

Ранее стало известно, что Хави продолжит работу в «Барселоне».