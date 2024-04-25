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Хави останется главным тренером «Барселоны» по окончании сезона

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что главный тренер Хави не покинет команду летом.
Хави останется главным тренером «Барселоны» по окончании сезона
  • Gettyimages.ru
  • © David Ramos

«Я рад сообщить, что Хави продолжит работать в должности главного тренера «Барселоны». Ранее он сделал несколько заявлений, в которых сказал, что подумывает об уходе, но вчера у меня была возможность поговорить с ним, и он наделил меня уверенностью в том, что сохраняет желание продолжать развивать наш проект», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

В январе Хави признался, что намерен покинуть «Барселону» по окончании нынешнего сезона, посетовав на давление со стороны болельщиков и тяжёлое эмоциональное состояние.

Начиная с февраля «Барселона» одержала девять побед в 14 матчах во всех турнирах и впервые с 2020 года добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что Хави стал вторым тренером в истории каталонцев, который проиграл «Реалу» четыре матча подряд.

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