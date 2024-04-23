Хави повторил антирекорд «Барселоны» 80-летней давности

Каталонская «Барселона» уступила мадридскому «Реалу» в матче 32-го тура испанской Примеры.

Встреча, проходившая в Мадриде, завершилась со счётом 3:2.

Хави стал вторым тренером в истории каталонцев, который проиграл «Реалу» четыре матча подряд. Он повторил антирекорд Патрика О'Коннелла, тренировавшего «Барселону» с 1935 по 1940 год.

«Реал» набрал 81 очко и занимает первое место в турнирной таблице Примеры. В активе «Барселоны» 70 очков и вторая позиция.

Ранее сообщалось, что фанаты «Реала» скандировали «Хави, оставайся!» в матче с «Барселоной».