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Хави повторил антирекорд «Барселоны» 80-летней давности

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Каталонская «Барселона» уступила мадридскому «Реалу» в матче 32-го тура испанской Примеры.

Встреча, проходившая в Мадриде, завершилась со счётом 3:2. 

Хави стал вторым тренером в истории каталонцев, который проиграл «Реалу» четыре матча подряд. Он повторил антирекорд Патрика О'Коннелла, тренировавшего «Барселону» с 1935 по 1940 год.

«Реал» набрал 81 очко и занимает первое место в турнирной таблице Примеры. В активе «Барселоны» 70 очков и вторая позиция.

Ранее сообщалось, что фанаты «Реала» скандировали «Хави, оставайся!» в матче с «Барселоной».

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