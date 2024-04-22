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Фанаты «Реала» скандировали «Хави, оставайся!» в матче с «Барселоной»

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Болельщики мадридского «Реала» обратились к главному тренеру каталонской «Барселоны» Хави после матча 32-го тура испанской Примеры.
Фанаты «Реала» скандировали «Хави, оставайся!» в матче с «Барселоной»
  • Gettyimages.ru

Фанаты мадридской команды скандировали: «Хави, оставайся!»

Напомним, что тренер объявил об уходе из каталонского клуба по окончании сезона.

Встреча, проходившая в Мадриде, завершилась со счётом 3:2. «Реал» набрал 81 очко и занимает первое место в турнирной таблице Примеры. В активе «Барселоны» 70 очков и вторая позиция.

Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем — первый игрок «Реала» с 2007-го, кто забил «Барселоне» в двух матчах Примеры подряд.

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