Беллингем — первый игрок «Реала» с 2007-го, кто забил «Барселоне» в двух матчах Примеры подряд

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отметился победным голом в ворота каталонской «Барселоны» в матче 32-го тура испанской Примеры.

Англичанин стал первым игроком клуба за 17 лет с голами в двух своих первых матчах чемпионата с каталонцами. До этого такой результат показал Руд ван Нистелрой (2007).

Встреча, проходившая в Мадриде, завершилась со счётом 3:2.

«Реал» набрал 81 очко и занимает первое место в турнирной таблице Примеры. В активе «Барселоны» 70 очков и вторая позиция.

Ранее Беллингем высказал мнение касательно выступления за мадридский клуб.