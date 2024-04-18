Беллингем — об игре за «Реал»: никогда и не мечтал о чём-то подобном

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказал мнение касательно выступления за мадридский клуб.

«Если ты в «Реале», ты должен справляться с критикой. Если ты здесь, значит, ты справишься с этим. Каждый день ты надеваешь футболку «Реала» и чувствуешь, насколько это приятно. Я никогда не мог мечтать о чём-то подобном!» — приводит слова Беллингема журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

В нынешнем сезоне игрок провёл за команду 35 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал десять результативных передач. Его контракт с «Реалом» действует до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €180 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал» победил «Манчестер Сити» в серии пенальти и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов.