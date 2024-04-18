«Реал» победил «Манчестер Сити» в серии пенальти и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов

«Реал» одержал победу над «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Основное время встречи, проходившей в Манчестере, завершилось со счётом 1:1.

На 12-й минуте нападающий «Реала» Родриго открыл счёт в матче. На 76-й минуте Кевин Де Брёйне сравнял счёт.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Реала».

Первый матч завершился со счётом 3:3. Таким образом, «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Соперником команды из Мадрида по полуфиналу станет «Бавария», победившая в четвертьфинале «Арсенал».

Ранее ПСЖ в гостях разгромил «Барселону» и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов.