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ПСЖ в гостях разгромил «Барселону» и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов

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Французский «Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл испанскую «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира.

Игра завершилась со счётом 4:1. Общий счёт по сумме двух матчей — 6:4. 

На 12-й минуте хозяев точным ударом вывел вперёд Рафинья, однако ещё в первом тайме парижане сумели восстановить паритет: на 40-й минуте отличился Усман Дембеле. 

Во многом это стало возможным из-за удаления защитника каталонцев Рональда Араухо, который на 29-й минуте получил красную карточку за фол последней надежды.

Во втором тайме футболисты гостей смогли дожать оставшегося в меньшинстве соперника: точные удары Витиньи на 54-й минуте и дубль Килиана Мбаппе (61-я, 89-я) позволили французской команде одержать итоговую победу в двухматчевом противостоянии.

Главный тренер сине-гранатовых Хави на 56-й минуте был удалён с кромки поля за разговоры с арбитром и удар по рекламному щиту. 

Соперником парижан в матчах 1/2 финала будет дортмундская «Боруссия», которая в двухматчевом противостоянии победила «Атлетико».

Ранее сообщалось, что в УЕФА признали угрозу терактов, но отказались переносить матчи 1/4 финала ЛЧ.

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